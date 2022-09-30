Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı - Son Dakika
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Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı

30.09.2022 00:14
Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı

Meta işten çıkarma sürecine başladı. Tüm yeni işe alımları durduran Mark Zuckerberg, çalışan maaşlarını düşürmek istiyor.

Popüler sosyal medya platformlarının sahibi Meta Platforms, işe alım ve çalışan konusunda politikasını değiştirmiş gibi görünüyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in servetini yarı yarıya kaybetmesinden sonra, tüm çalışanlara uyarı mesajı gönderdiği bildirildi. Meta'daki işe alım süreci de durduruldu.

Meta işten çıkarma sürecine girdi

Tüm teknoloji şirketlerini etkileyen ekonomik durgunluk, Meta'yı da vurmuş gibi görünüyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, Meta'daki iş ve çalışma sürecinde kalıcı değişikliklere gidilebilir. CEO Mark Zuckerberg'in çalışanlara gönderdiği bir e-postada, "yeniden yapılanma ve küçülme" olabileceğini ima ettiği belirtildi.

Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı

Bloomberg tarafından ortaya çıkarılan mesajda Mark Zuckerberg, ekonomideki çatlağın şirketi de etkilediğine dikkat çekti. "Ekonominin şimdiye kadar daha net bir şekilde istikrara kavuşacağını ummuştum, ancak henüz öyle görünmüyor. Bu yüzden daha koruyucu bir şekilde planlanmalıyız" dedi.

Metaverse pahalıya patlad

Meta'nın tüm yeni işe alım süreçlerini askıya aldığı bildirildi. Şirketin ayrıca staj ve sözleşme ile çalıştırdığı kişilerle de yollarını ayırmak istediği aktarıldı. Ek olarak, halihazırda Meta'da çalışan kişilerin maaşlarında düşüş yaşanabileceği dile getirildi. Çalışan sayısı azaltma kararı ise takım liderlerine bırakılmış durumda.

Meta sözcüsü e-postayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı, ancak Zuckerberg'in Temmuz ayında benzer bir uyarıda bulunduğunu hatırlatalım. "Planımız, gelecek yıl boyunca personel sayısını istikrarlı bir şekilde azaltmak. Birçok ekip küçülecek, böylece enerjiyi diğer alanlara kaydırabiliriz" demişti.

Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı

Son olarak Forbes, Zuckerberg'in servetini 53.4 milyar dolar belirledi. Meta'nın yöneticisi, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin bir hayli gerisinde ve dünyadaki en zengin 20. kişi konumunda. Zuckerberg'in yeni yıla 125 milyar dolarlık servetle başladığını hatırlatalım.

Peki siz Meta işten çıkarma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Meta'da kıyım başladı! Zuckerberg, çalışanları uyardı - Son Dakika

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