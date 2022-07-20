Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı! - Son Dakika
Üye Girişi

Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

20.07.2022 15:00
Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

Meta ve MetaX isimli iki şirket arasındaki isim davası merak uyandırıyor. Mark Zuckerberg'in yeni markası iptal edilebilir mi?

Geçtiğimiz yıl şirket ismini Facebook'tan Meta Platforms'a çeviren Mark Zuckerberg, metaverse'e milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor. Ancak yaklaşık 12 yaşındaki bir VR firması, Meta ismini patentlediğini iddia ederek Meta Platforms'a dava açtı.

Meta vs MetaX: İsim davası kafaları karıştırdı

MetaX LLC olarak 2010 yılında kurulan bir VR firması, Mark Zuckerberg'in isim ihlalinde bulunduğunu söyledi. Meta'ya dava açan bu küçük girişim, 2016'da ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve 2020 yılında ise ismini tescil ettiğini söyledi.

Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

MetaX kurucusu Justin Bolognino tarafından Twitter'da yapılan bazı açıklamalar, MetaX'in yeni karardan olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Birçok kişiye Facebook ile ilgilerinin olmadığını söylemek zorunda kalan Bolognino, Meta tarafından satın alınmadıklarını kanıtlamak için "kan, ter ve gözyaşı" döktüğünü söyledi.

Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı!

Dava dosyasına göre Justin Bolognino, Meta ile çok defa iletişime geçmek istedi. Facebook yöneticileriyle ilk olarak 2017 yılında konuştuğunu ve olası bir isim değişikliğinin "mümkün olmayacağına" ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bunun üzerine Facebook yöneticilerinin şirketle ilgilendiğini ve ortak bir proje geliştirdiğini ortaya koydu. Facebook'un olası bir artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projesi için iletişimi sürdürdüğünü belirtti, ancak bu projenin detayları paylaşılmadı.

Yine de Facebook'un yeniden markalaşma çabasına karşı gelemedi ve Mark Zuckerberg Meta Platforms'u resmen duyurdu. Sekiz ay boyunca tartıştıklarını söyleyen Bolognino, dava dosyasında maddi ve manevi tazminat istediğini açıkladı.

On October 28, 2021, Facebook seized our META mark and name, which we put our blood, sweat, and tears into building for over twelve years.

Today, after eight months of trying to negotiate with Facebook in good faith to no avail, we were left with no cho… https://t.co/d9C9lUL6j9 pic.twitter.com/KEEMdCJh0C

— ?? FOUNDER + CEO of META® (@jbolognino) July 19, 2022

MetaX ayrıca Mark Zuckerberg'in logosunun da hatalı olduğunu iddia etti. Bolognino, her iki şirketin de "M" harfine benzer logolar kullandığını belirtti.

Peki siz Meta isim davası hakkında düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Türkiye'de futbol taraftarları arasında en çok takip edilen platform Twitter oldu Türkiye'de futbol taraftarları arasında en çok takip edilen platform Twitter oldu Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı Her iki elini de ustalıkla kullanıyor! Leonardo da Vinci'nin Ambidextry yeteneğine Hindistan'daki bir kız çocuğunda da rastlandı
Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Facebook, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:57 Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement