Facebook ve Instagram yeni ücretli özellikler kazanıyor!

Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp'da yeni ücretli özellikler belirlemek ve oluşturmak için bir organizasyon ekibi kurduğu belirtiliyor. Yeni departmanın, Meta'nın üçü de milyarlarca kullanıcıya sahip olan uygulamalarında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi adımı olduğunu söyleyebiliriz.

Meta yeni özellikler ile kazancını artırma hedefinde

Meta, bu uygulamayı reklam gelirlerinde meydana gelen büyük düşüşün ardından devreye sokma kararı aldı. New Monetization Experiences adlı departman, daha önce Meta'nın araştırma başkanlığını yapan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta kullanıcıları müjde! Müşteri hizmetleri bölümü geliyor

New Monetization Experiences grubu başkan yardımcısı John Hegeman, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Hegeman ancak kullanıcıların uygulamalarda reklamları kapatmak için ödeme yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Meta, sosyal medya uygulamalarında kullanıcıların ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni özellikler sunmayı planlıyor. Bu özellikler hakkında ise henüz net bir bilgi verilmiş değil. Meta'nın gelirinin neredeyse tamamı reklamlardan geliyor. Şirket uygulamalarında hali hazırda birkaç ücretli özellik sunuyor olsa da, bugüne kadar kullanıcıların ücret ödemesini bir öncelik haline getirmemişti.

Meta, yeni özelliklerden kısa sürede büyük bir başarı beklemiyor. Ancak uzun vadede yeni ücretli özelliklerin Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda sıkça kullanılması öngörülüyor. Meta, 5 yıl içerisinde yeni ücretli özelliklerin çok daha farklı bir noktaya geleceğine inanıyor.

Meta, şu anda Facebook, WhatsApp ve Instagram'da bazı ücretli içerikler sunuyor. Facebook'ta sanal yıldız sistemini sunan Meta, WhatsApp üzerinden müşterilerine mesaj gönderen şirketlerden de belirli bir ücret alıyor. Şirket aynı zamanda Instagram'da özel içerikler için abonelik ücreti planını ortaya koydu.

Meta yeni ücretli içerikleri konusunda yalnız değil. TikTok, Twitter, Snapchat ve Telegram gibi uygulamalarda da benzer sistemler sunulmaya başlıyor. Peki siz Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta sunulacak ücretli özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.