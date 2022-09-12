Meta'nın yeni VR gözlüğü otel odasında unutuldu! - Son Dakika
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Meta'nın yeni VR gözlüğü otel odasında unutuldu!

12.09.2022 15:09
Meta'nın yeni VR gözlüğü otel odasında unutuldu!

Meta'nın merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğü Quest Pro, bir otel odasında unutuldu. Yeni VR gözlük, metaverse evrenine göz kırpıyor.

Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, metaverse evreni içi çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni Quest Pro VR gözlüklerini önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtacak. Ancak yeni VR gözlüğün görüntüleri tanıtımdan önce ortaya çıkmış durumda.

Quest Pro otel odasında ortaya çıktı

Ramiro Cardenas isimli bir Facebook kullanıcıs, bir otel odasında Quest Pro VR gözlüklerin mühendislik örneklerinin bırakıldığını açıkladı. Oldukça merak edilen yeni VR gözlükler, bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Quest Pro'ların otel odasında nasıl unutulduğu ise bilinmiyor.

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Paylaşılan videoda ön tarafında üç adet kameraya yer verilen siyah renkli VR gözlüğü görme fırsatı yakalıyoruz. Yeni sanal gerçeklik gözlüğü, Meta'nın daha önce Project Cambria olarak lanse edilen VR gözlüğe oldukça benziyor.

Lol, somebody left Meta's next VR headset in a hotel room.

Meta Quest Pro, announcement next month. https://t.co/kzJXENLmZu

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) September 12, 2022

Sanal gerçeklik gözlüğün yanında iki adet de kontrol kolu bulunuyor. Tasarımları büyük oranda değişen yeni kontrol kolları ergonomik tasarımı ile dikkat çekerken, tıpkı VR gözlükte olduğu gibi tamamen siyah renklere sahip.

Pake üzerinde "Meta Quest Pro" ve "Yeniden satılamaz – mühendislik örneği" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca kulaklığın ve kontrol cihazlarının resimleri de yine paketin üzerinde görülebiliyor. Yeni sanal gerçeklik gözlüğünün seri üretim versiyonun da benzer bir kutulama ile sunulması bekleniyor.

Meta'nın yeni VR gözlüğü otel odasında unutuldu!

Quest Pro hakkında konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada "üstü düzey bir sanal gerçeklik deneyimi" yaşatma sözü vermişti. Yeni sanal gerçeklik gözlüğünün, göz ve yüz takibinin yanı sıra sadece oyunların ötesine geçebilmek için farklı sensörlere de sahip olacağı ifade ediliyor. Zuckerberg de "oyun oynamak için harika ancak sadece oyun için değil" ifadesiyle bu iddiaları doğruluyor.

Meta, Quest Pro isimli sanal gerçeklik gözlüğünü önümüzdeki ay piyasaya çıkaracak. O zamana kadar yeni VR gözlük ile ilgili daha fazla detaya ulaşmayı planlıyoruz. Peki siz Meta'nın yeni VR gözlük modeli Quest Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın yeni VR gözlüğü otel odasında unutuldu! - Son Dakika

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