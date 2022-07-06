Meta'nın yapay zekası dil bariyerini yıkıyor! - Son Dakika
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Meta'nın yapay zekası dil bariyerini yıkıyor!

06.07.2022 19:00
Meta'nın yapay zekası dil bariyerini yıkıyor!

Meta tarafından geliştirilen yapay zeka destekli NLLB projesi, bugün itibariyle 200 dil desteğine kavuşuyor.

Meta, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı NLLB (No Language Left Behind ya da Geride Dil Kalmadı) projesi ile yapay zeka desteğini birleştiriyor. Bu sayede artık Facebook ve Instagram, Afrika, Güneydoğu Asya ve Hint dilleri dahil toplamda 200 dil desteğine kavuşuyor.

Meta, NLLB projesi ve yapay zeka ile birlikte 200 dil destekliyor!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, Meta'nın No Language Left Behind (NLLB) projesinden sorumlu yapay zeka araştırmacıları tarafından geliştirilen ve 200 dil arasında çeviri yapılmasına olanak tanıyan bir yapay zeka modelinin Meta uygulamalarına entegre edildiğini duyurdu.

Meta'nın yapay zekası dil bariyerini yıkıyor!

Yapılan paylaşıma göre, araştırmacıların geliştirdiği yapay zeka modeline Afrika, Güneydoğu Asya ve Hint dillerinde Facebook ve Instagram'daki çevirileri iyileştirmek için modelleme teknikleri ve diğer öğrenimler uygulandı.

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Bir diğer dikkat çekici unsur ise, NLLB'nin (No Language Left Behind) araştırma geliştirmelerinin, standart Facebook, Instagram ve diğer Meta platformlarındaki akış içerisinde her gün sunulan 25 milyardan fazla çeviriyi destekleyecek olması.

Buna en olarak Meta, Vikipedi'deki çeviri sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için Wikimedia Foundations ile işbirliği yaptığını duyurdu. Ayrıca, Vikipedi editörleri Meta'nın geliştirdiği teknikleri ve öğrenimleri kullanarak 10 tanesi herhangi bir makine çevirisi aracı tarafından desteklenmeyen 20'den fazla sınırlı kaynağa sahip dilde yazılmış olan makaleyi artık daha hızlı ve doğru bir şekilde çevirebiliyor ve düzenleyebiliyor.

Meta'nın geliştirdiği yapay zeka modeli sayesinde Vikipedi, artık Luganda dilindeki çevirileri bile destekliyor. Luganda, Uganda'da sayıları 10 milyonu geçen Baganda halkı ve Orta Uganda bölgesinde yaşayan halklar tarafından konuşulan başlıca dillerden biri olmasına rağmen çevrimiçi platformlarda pek izi bulunmuyor.

Karşılaştırmak adına bir örnek vermek gerekirse, İzlandaca birkaç yüz bin kişi tarafından konuşulduğu halde çevrimiçi platformlarda İzlandaca çeviri hizmetleri sunulurken bugüne kadar Luganda dilinde böyle bir hizmet sunulmuyordu. Üstelik Afrika ülkelerinde buna benzer onlarca dil olduğu belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Facebook, Afrika, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın yapay zekası dil bariyerini yıkıyor! - Son Dakika

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