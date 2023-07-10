Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
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Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı

10.07.2023 15:54

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı, 5 günden az bir sürede 100 milyonu buldu. Threads, 5 Temmuz'da 100 ülkede kullanıma sunuldu ve kısa sürede rekor seviyede kullanıcıya ulaştı. Uygulama, Avrupa Birliği'nin veri gizliliği mevzuatı nedeniyle henüz Birlik ülkelerinde kullanıma açılmadı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya dava açma tehdidinde bulunmuştu, ancak Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, Threads'in mühendislik ekibinde eski bir Twitter çalışanının olmadığını belirtti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı, 5 günden az bir sürede 100 milyonu buldu.
BBC'nin haberine göre, 5 Temmuz'da 100 ülkede App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulmaya başlanan Threads, kısa süre içinde rekor seviyede kullanıcıya ulaştı.
Open AI'ın Chat GPT uygulaması tarafından kırılan rekorun yeni sahibi Threads oldu.
Threads, 5 günden kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.
Uygulama, Avrupa Birliği'nin (AB) veri gizliliği mevzuatı nedeniyle Birlik ülkelerinde henüz kullanıma açılmadı.
Threads, çarşamba günü kullanıma açılmıştı
Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i 5 Temmuz'da kullanıma sunmuştu.
Meta, arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.
Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etmişti
Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.
Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.
Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.
Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'ın avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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Instagram, Twitter, Threads, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika


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