Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu - Son Dakika
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Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu

Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu

07.07.2023 21:48

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı bugün itibarıyla 70 milyonu buldu. Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi. Threads, çarşamba günü kullanıma açılmıştı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etmişti.

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Zuckerberg, "Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu. Beklentilerimizin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN GİRİLMESİ ETKİLİ OLDU

Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KULLANIMA SUNULDU

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu. Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

META'YA YASAL İŞLEM TEHDİDİ

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti. Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu. Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

"REKABET GÜZEL, HİLE DEĞİL"

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti. Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"EKİBİMİZDE ESKİ TWITTER ÇALIŞANI YOK"

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

Instagram, Twitter, Threads, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu - Son Dakika


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