Meta Oculus Quest 2 VR gözlüğünün yeni oyunları duyuruldu

Dün akşam yayınlanan Meta Quest Gaming Showcase 2022'de VR gözlüğü ile oynayabileceğiniz yeni oyunlar duyuruldu. Zombi avlayabileceğiniz Walking Dead: Saints & Sinners, Amerika futbolu NFL Pro Era, en çok beklenen VR oyunlarından biri Among Us ve daha fazlası Meta Quest 2 için çıkış yapacak.

THE WALKING DEAD: SAINTS & SINNERS CH2

Skydance Interactive ve Skybound Entertainment, The Walking Dead: Saints and Sinners hikayesinin bu ürkütücü ve heyecan verici yeni bölümünün ilk büyük zirvesini ifşa etmekten gurur duyuyor. Bölüm 2: İntikam bu yıl, 2022'nin sonlarında Meta Quest Headsets'e geliyor.

RESIDENT EVIL 4 THE MERCENARIES

Paralı Askerler modu Armature Studio tarafından yayınlandı ve Oculus Store'dan Resident Evil 4 satın alan herkes için ücretsiz bir şekilde gelecek. Hayatta kalmayı ve mümkün olan en yüksek puanı almayı hedeflediğiniz zamana dayalı bir meydan okuma modudur.

AMONG US

InnerSloth, Robot Teddy ve Schell Games, Among Us'ın VR versiyonunun 2022'nin sonuna kadar piyasaya sürüleceğini açıkladı. Hit oyunun VR uyarlaması için paylaşılan yeni bir fragman da vardı. Bu oyunu tamamlamanın yanı sıra, I Wait You To Die gibi hit VR başlıklarını da geliştiren Schell Games, Meta Studios ekipleriyle üç proje daha üzerinde çalıştığını açıkladı.

BONELAB

Bonelab, gerçekçi silah kullanımı, savaş ve platform oluşturma konularında sınırları zorlayan PC VR'ye özel bir oyun olan Boneworks'ü geliştiren stüdyonun yeni bir Quest 2 ve PC VR oyunudur.

CITIES SKYLINES

PC'de SimCity ve Cities: Skylines gibi şehir kurma simülatörlerinden keyif aldıysanız, muhtemelen Cities: VR'yi zaten biliyorsunuzdur. İnşa ettiğiniz (ve yok ettiğiniz) şehirlerin daha sürükleyici bir görünümünü sağlamayı amaçlamaktadır.

BEATSABER

Beat Saber yakında zaten geniş olan oyun müziklerine başka bir eklenti alacak. Deadmau5, Fatboy Slim, Marshmello, Sarkaç ve daha fazlasından şarkılar içerecek bir Elektronik Mixtape geliyor.

NFL PRO ERA

NFL Pro Era, NFL tarafından resmi olarak lisanslanan ilk VR futbol oyunudur. Birinci şahıs görünümünde oynanan bir futbol deneyimi ve oyun, Super Bowl'a gitmek için takımınızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir sezon moduna sahip olacak.

MOSS: BOOK II

Çok sevimli bir farenin yıldızı olan bağımsız VR sevgilisi Moss'un devamı bu yaz Quest 2'ye geliyor. Oyun birkaç hafta önce PSVR için piyasaya sürüldü ve Quest sahipleri Moss'taki bir sonraki bölümü görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar..

GHOSTBUSTERS

Showcase, Mark Zuckerberg'in bir Ghostbusters VR oyununun Quest 2 için çalışmalarda olduğunu açıklamasıyla sona erdi. Çok fazla ayrıntı yok ancak, oyunda San Francisco'da kendi Ghostbusters merkezlerini işleten oyuncular olacak.