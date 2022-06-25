Meta, sanal evren konusunda oldukça iddialı!

Meta ve Austin Texas Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı metaverse evreni için birlikte çalışmaya başladı. Metaverse evreninin her açıdan oldukça gerçekçi olmasını isteyen şirket, oldukça detaylı bir çalışma yürütüyor. Meta, sanal evren için yeni çalışmalarını duyurdu.

Meta ses ve görüntü teknolojisi üzerinde çalışıyor

Bu hedef doğrultusunda ilerleyen Meta, arttırılmış gerçeklik gözlüklerine odaklanmış durumda. Meta bu aşamada hem sesleri hem de videoyu tek bir yerden kaydetmek istiyor. Şirket bu aşamanın ardından görüntü ve sesleri daha kaliteli bir hale getirmeyi planlıyor.

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Arttırılan kalite ile birlikte arttırılmış gerçeklik ekipmanlarına aktarılan ses ve görüntüler sayesinde kullanıcıya çok daha gerçekçi bir deneyim yaşatılmak isteniyor. Ayrıca bu ekipmanlar kullanıcın içinde bulunduğu odaya uyumlu şekilde hareket edecek. Böylece kullanıcıya mümkün olan en gerçek deneyim yaşatılacak.

Meta AI Araştırma Direktörü Kristen Garuman yeni çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

Artırılmış ve sanal gerçeklikte (AR ve VR) için görsellerden daha fazlası var. Ses, bir dünyayı hissettirmek için çok önemli bir rol oynuyor. Ses içinde bulunduğu ortam tarafından şekillendirilir. Bir odanın geometrisi, söz konusu odada ne olduğu ve birinin bir kaynaktan ne kadar uzakta olduğu gibi sesin nasıl davrandığını etkileyen çeşitli faktörler vardır.

Meta'nın ses konusunda nasıl bir adım izleyeceği ise henüz bilinmiyor. Meta bu aşamada kullanıcılara bir kulaklık desteği sunabilir. Diğer bir beklenti ise kullanıcıların bu deneyimi yaşamak istedikleri odada gelişmiş bir ses sisteminin yer alması. Ancak bu da maliyet ve kullanışlılık sorunları doğuracaktır.

Ayrıca metaverse geliştiricilerinin bu yapay zeka modellerine nasıl ulaşacağı da bir başka merak konusu. Meta bu aşamada ise teknolojiyi üçüncü taraf kuruluşları için açık kaynak haline getirdiğini açıkladı. Bu sayede geliştiriciler bu teknoloji üzerinde çalışabilecek.

Meta görüntü ve seslerin uyumlu bir şekilde hareket etmesi ile ileri derecede bir arttırılmış gerçeklik deneyimi sunmayı hedefliyor. Peki siz Meta'nın sanal evren çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.