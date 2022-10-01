Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform

01.10.2022 08:14
Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform

Meta tarafından geliştirilen ve Make-A-Video adı verilen platform, kullanıcıların yazdıkları cümlelerden ilham alarak video üretecek.

Yapay zeka teknolojileri, yazılım başta olmak üzere sanat ve siber güvenlik gibi birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Meta, DALL-E alternatifi yapay zeka destekli video oluşturma platformunu duyurdu. Make-A-Video adı verilen platform, kullanıcıların yazdıkları cümlelerden ilham alarak video üretecek.

Yapay zeka sanatçısı olarak adlandırılan platformlar, son zamanlarda en çok konuşulan yenilikçi teknolojiler arasına girmeyi başardı. Yapay zeka destekli sanat trendine katılmak isteyen Meta, yeni uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.

Meta, yapay zeka destekli Make-A-Video platformunu duyurdu

Kullanıcılar, istedikleri senaryoyu yazıya dökerek Make-A-Video üzerinden çıktı alabilecek. Platformun kısa video oluşturduğunu belirten şirket, Make-A-Video'nun makine öğrenmesi yöntemi ile geliştirildiğini açıkladı.

Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform

Konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yapan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Yapay zeka destekli uygulamalar, kullanıcıların yaratıcılığını geliştirmek üzerine tasarlanıyor. Platformları kullanan kişiler, hızlı ve kolay bir şekilde düşüncelerini görselleştirebiliyor. Sadece birkaç kelime yazarak Make-A-Video'nun sizin için yaratıcı videolar oluşturmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Anonim hesapların maskesi düşecek!

Platformun şimdilik sadece 5 saniyelik videolar üretebildiğini belirtmekte fayda var. Ses desteğinin de bulunmadığı Make-A-Video'nun iyi sonuçlar verse de eksiklikleri mevcut.

Geliştiricilerin henüz makine öğrenmesi ile eğitilen veri modeline erişimi bulunmuyor. Şirketin gelecekte farklı uygulamaların ortaya çıkabilmesi için oluşturduğu modele erişim imkanı sunacağı tahmin ediliyor.

Meta, yapay zeka destekli video oluşturma platformu üzerine çalışan tek kuruluş değil. Bu yılın başlarında, Tsinghua University ve Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI), geliştirdikleri CogVideo adlı yapay zeka uygulamasını tanıttı.

Siz yapay zeka platformlarının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:16 Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:54 Sivas'ta Gazi köyü halkından siyasilere "Z yokuşu" tepkisi: Yol düzeltilmezse oy kullanmayacağız
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
12:11 BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek
11:45 Boşanan Cemile'nin, "Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" sözleri Esra Erol'u ağlattı
11:29 Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen genç kadın, 5 gün sonra ilk kez konuştu: Döve döve mezarlığa götürdü
11:08 Bakan Kurum: 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık
11:03 İran iç savaşa doğru sürüklenirken şeriat yanlısı İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğünde öpüştüğü görüntüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 14:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay zeka, sanatçılara karşı! Meta'dan DALL-E rakibi platform - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement