Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sunacak - Son Dakika
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Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sunacak

Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sunacak

04.07.2023 13:10

ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Meta, Twitter'a rakip olan Threads adlı sosyal medya platformunu Perşembe günü kullanıma sunacak. Threads, Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması olarak tanıtılıyor ve fikirleri, trendleri paylaşmak için toplulukların bir araya geldiği bir yer olarak öne çıkıyor.

p>ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olduğu belirtilen Threads adlı yeni sosyal medya platformunu Perşembe günü kullanıma sunacak.

Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter'a Tweet görüntüleme limitlerinin gelmesinin hemen ardından Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, Threads uygulamasını Perşembe günü kullanıma sunacağını duyurdu. Hali hazırda Apple sanal mağazalarında 'ön indirme' durumda olan Threads'in tanıtımında "Fikirleri ve trendleri yazıyla paylaş" sloganı yer aldı. Platformun web sitesinde ise Perşembe günü sona erecek şekilde geri sayım olduğu görüldü.

Uygulamayla ilgili detaylı tanıtım açıklamasında " Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması olan Threads ile daha fazlasını söyleyin. Threads, bugün ilgilendiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir" ifadeleri yer aldı. Elon Musk, Threads uygulamasının duyurulduğu bir Tweet'e "Çok şükür çok aklı başında çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Teknoloji Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sunacak - Son Dakika


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