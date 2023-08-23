Meta, Threads'in web sürümünü yayınlayacak - Son Dakika

Meta, Threads'in web sürümünü yayınlayacak

Meta, Threads\'in web sürümünü yayınlayacak
Son Güncelleme: 23.08.2023 14:05

Meta, sosyal medya platformunu canlandırmaya çalışırken Threads'in web sürümünü yayınlıyor. Threads, Temmuz'da başlatıldığında hızlı bir büyüme yaşadı ancak kullanıcılar sınırlı işlevselliği nedeniyle terk etti. Meta, web sürümünün yeni özellikler sunma çabasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Threads'in web sürümüyle kullanıcılar konu başlığı oluşturabilecek, akışlarını görebilecek ve diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunabilecek. Ancak mobil uygulamanın diğer özellikleri başlangıçta web üzerinde kullanılamayacak. Meta, önümüzdeki haftalarda daha fazla işlev ekleyerek uygulamanın web ve mobil deneyimini aynı hale getirmeyi hedefliyor. Threads, başlatıldığı haftada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşsa da, Temmuz sonuna gelindiğinde bu rakam yarı yarıya azaldı. Meta, Threads'in web sürümüyle kullanıcıların tekrar ilgisini çekmeyi umuyor.

Meta, sosyal medya platformunu canlandırmaya çalışırken Threads'in web sürümünü yayınlıyor.

Her geçen dün daha fazla kullanıcı kaybeden Meta, Threads'in web sürümünü yayınlayacak

Twitter olarak bilinen X'e rakip olan Threads, Temmuz'da başlatıldığında hızlı bir büyüme yaşadı.

Ancak kullanıcılar daha sonra sınırlı işlevselliği nedeniyle hızla terk etti.

Meta, web sürümünün yeni özellikler sunma çabasının bir parçası olduğunu söylüyor, ancak uzmanlar müşteri ilgisini yeniden kazanmak için daha fazla çaba gerektiğini uyarıyor.

Platform üzerinde bir gönderide, Threads'i web için geliştirdiğini söylediği bir resimle birlikte Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanacağını" belirtti.

Kullanıcılar, konu başlığı oluşturabilecek, akışlarını görebilecek ve diğer insanların konu başlıklarıyla etkileşimde bulunabilecek.

Ancak mobil uygulamanın diğer yönleri başlangıçta web üzerinde kullanılamayacak.

Örneğin, kullanıcılar profilini düzenleyemeyecek veya kız kardeş platformu Instagram'ın doğrudan mesajlaşma özelliğine konu başlığı gönderemeyecekler.

Meta, uygulamanın web ve mobil deneyimini aynı hale getirmeyi amaçlayarak önümüzdeki haftalarda daha fazla işlev ekleyeceğini söylüyor.

Threads, başlatıldığı haftada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşsa da, Temmuz sonuna gelindiğinde bu rakam yarı yarıya azaldı.

Facebook ve WhatsApp'ı da içeren teknoloji devi, bu duyurunun bu trendi tersine çevirmesine yardımcı olmasını umuyor.

Mintel'den medya ve teknoloji alanında yardımcı direktör Rebecca McGrath, "Meta, Threads'i çok temel bir biçimde başlatma seçimini yaptı" dedi.

"Bu, hyped bir lansmanın ardından platformu kontrol eden ve Twitter'a alternatif olarak kullanıma hazır bir platform bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"Bir web sürümü sunmak çok önemli bir adım. Ancak, hala gitmesi gereken bir yol var."

Platform hala bir arama işlevine sahip değil - kullanıcıların şikayet ettiği bir şey ve uzmanlar, gerçekten Elon Musk'ın X'ine meydan okuyacaksa ihtiyacı olan bir şey.

Tama Leaver, Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde internet çalışmaları profesörü, "Meta'nın, gerçekten geri dönmek isteyen kullanıcıları konu tabanlı toplulukları bulmalarına izin verecek büyük ölçüde geliştirilmiş bir arama işlevselliğini sunmak için çalışması gerekecek" dedi.

"Bu konuda Meta'nın, özellikle zaten Instagram'da bulunan hashtag'leri uygulamamayı tercih etmesi garip bir seçim gibi görünüyor. Çünkü gerçekten bu, X ile en çok eşanlamlı olan ve kullanıcıları Threads'e geri dönmeye ve ikinci bir bakış atmaya ikna edebilecek işlev."

Profesör Leaver ayrıca, Threads'in X'i devirmeye yönelik çabalarının, önceki adıyla Twitter olarak bilinen platformu etkileyen tartışmalarla desteklenebileceğini söyledi.

Pazartesi günü, Holocaust'ü inkar eden bir gönderiyi yeterince hızlı kaldıramadığı için eleştirilen Twitter, bu eğilimi tersine çevirmeye yardımcı olacak bir duyurunun umulduğunu belirtti. Musk'ın blok özelliğini kaldırma planları da eleştirildi, bazıları bunun kötüye kullanım içeren mesajları durdurmayı zorlaştıracağını söyledi.

Mintel'den Rebecca McGrath, "X'teki sürekli tartışmalı adımlar"ın bir alternatif talebini "canlı tutacağını" söyledi.

"Bu, insanların Threads ile daha gelişmiş bir sürüme sahip olduğunda tekrar etkileşime girmeye hazır olacakları anlamına geliyor" dedi BBC'ye.

"Ancak yine de Threads için zaman hala önemli."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sosyal Medya

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Son Dakika Sosyal Medya Meta, Threads'in web sürümünü yayınlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meta, Threads'in web sürümünü yayınlayacak - Son Dakika
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