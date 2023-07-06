Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu - Son Dakika
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Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

06.07.2023 10:32

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sundu. Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla yeni platforma giriş yapabilir ve bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videolar paylaşabilirler.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ve uygulama ilk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu.

INSTAGRAM ARACILIĞIYLA GİRİLEBİLECEK

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi.

KARAKTER SINIRI 500

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

İLK 4 SAATTE 5 MİLYON KİŞİ KAYDOLDU

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

"AÇIK VE SAMİMİ BİR KAMUSAL ALAN OLACAK"

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti. Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Instagram, Twitter, Threads, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu - Son Dakika
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