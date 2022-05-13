Meta ve AMD daha ucuz internet için bir araya geliyor! - Son Dakika
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Meta ve AMD daha ucuz internet için bir araya geliyor!

13.05.2022 14:26
Meta ve AMD daha ucuz internet için bir araya geliyor!

Meta ve AMD, mobil ağ baz istasyonlarının maliyetlerini aşağı çekmek için bir internet altyapı programı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Facebook'un ana şirketi Meta ve AMD, mobil ağ baz istasyonlarının maliyetlerini aşağı çekmek için tasarlanmış bir mobil internet altyapı programı üzerinde birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu. Meta tarafından 2020'nin ilk çeyreğinde başlatılan Evenstar programı, Open RAN ekosisteminde hem 4G hem de 5G ağları için genel amaçlı radyo erişim ağı (RAN) referans tasarımları oluşturmaya odaklanıyor.

Uzak radyo birimleri (RRU) geleneksel olarak bir paket olarak satılırken, Meta ve programdaki ortakları, mobil ağ operatörlerinin internet erişimini sağlamak için çözümleri daha esnek bir şekilde dağıtabilmeleri amacıyla RRU donanımını, dağıtım birimini ve kontrol birimi yazılımını ayırmaya karar verdi.

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AMD ve Meta, Evenstar programında buluşuyor!

AMD başlangıçta programın bir parçası olmasa da, Şubat ayında kapanan Xilinix'i satın alarak Meta ile birlikte çalışmaya başladı. Teknoloji şirketi, Evenstar programının bir parçası olarak Meta ile birlikte mobil ağlardaki maliyetleri düşürmenin yanı sıra daha ucuz ve ulaşılabilir internet üzerine odaklanacak.

Meta ve AMD daha ucuz internet için bir araya geliyor!

Xilinx Zynq RFSoC mimarisine sahip Evenstar RU'ları, aynı temel donanımı kullanan 4G/5G, mmWave ve 6GHz altı dahil olmak üzere Evenstar programı için çok çeşitli gereksinimleri karşılamak için gerekli esnekliği sağlıyor. Bu, radyo tedarikçilerinin yeni pazar fırsatlarına hızla tepki verebilmeleri için çok çeşitli radyo konfigürasyonlarını ve ortaya çıkan standartları ele almak için platformdan yararlanmayı mümkün kılıyor.

Evenstar programı için gerekli altyapıyı oluşturmaya yardımcı olacak daha fazla cihaz oluşturulması ile birlikte hem Meta hem de AMD'den ilerleyen aşamalarda daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu iki şirket baz istasyonu maliyetlerini düşürerek insanlara daha ucuz internet sağlayabilir.

Peki siz Meta ve AMD ortaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Advanced Micro Devices, Facebook, Radyo, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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