Meta ve Google'dan sosyal medya yasasına tepki: Yeniden değerlendirin! - Son Dakika
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Meta ve Google'dan sosyal medya yasasına tepki: Yeniden değerlendirin!

03.06.2022 20:38
Meta ve Google'dan sosyal medya yasasına tepki: Yeniden değerlendirin!

Sosyal medya devleri Meta ve Google Türkiye, TBMM'de kabul edilen dezenformasyon yasası konusunda endişeli. İşte ayrıntılar...

Son dönemde Türkiye gündemini meşgul eden olaylardan birisi de sosyal medya yasası. Geçtiğimiz ay TBMM'de kabul edilen ve internette yalan haber yapan ve yanıltıcı bilgi paylaşanlara hapis cezası içeren yasa teklifi, internet devlerinin tepkisini çekti. Google ve Meta Türkiye, dezenformasyon teklifinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Meta ve Google Türkiye: Yasa teklifi yeniden değerlendirilsin

Milliyet'in haberine göre yalan haberlere ve paylaşımlara 3 yıla kadar hapis cezası getiren yasa teklifi, Google ve Meta'nın (Facebook) tepkisini çekti. Aynı zamanda bu gibi şirketlerin BTK'dan elektronik haberleşme yetkisi alması ve faaliyetlerini Türkiye'de anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş bir temsilci vasıtasıyla sürdürmesi gibi zorunlulukları da beraberinde getiriyor.

Meta ve Google'dan sosyal medya yasasına tepki: Yeniden değerlendirin!

Google ve Meta ise özellikle BTK yetkisi ve anonim veya limited şirket gereksinimi gibi konuların tüm sosyal ağ platformlarını zorlayacağını söylediler. Bu nedenle yasa teklifinin yeniden değerlendirilmesini istediler.

Sosyal medya yasası TBMM'de: Hapis cezası geliyor!

Google Türkiye Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Müdürü Pelin Kuzey Karaman, dezenformasyon teklifiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Şirketimizin şu anki kanunun gerekliliklerini karşılayamayabileceğini üzüntüyle gerçekten görüyoruz. Taslağın amaçları doğrultusunda temsilci atama yükümlülüğüne ilişkin şekli ve kurumsal yapı şartlarının tekrar değerlendirileceğine inanıyoruz ve sosyal sağlayıcıların bugüne kadar yaptıkları yatırım ve çalışmaları boşa çıkarmayan yasaya uyum yönünden de daha hızlı ve etkin şekilde hareket etmelerini sağlayabilecek bir düzenleme için desteğinizi rica ediyoruz hepinizden.

Meta (Facebook) Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil'in açıklamaları ise şu şekilde;

Bu yükümlülüklerin kapsamı çok geniştir ve pratikte nasıl uygulanacağı konusunda birçok belirsizlik bulunmakta. Uyumsuzluk halinde ise global ciro üzerinden para cezaları, reklam yasağı, bant daraltma gibi çok ciddi cezalar öngörülmekte. Ayrıca, maddelere uyum için yeterli süre tanınmamakta. Bu teklifte yer alan hükümlerin etkilerinin analiz edilebilmesi için daha fazla zamana ve ilgili taraflarla daha fazla istişare edilmesine ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta ve Google'dan sosyal medya yasasına tepki: Yeniden değerlendirin! - Son Dakika

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