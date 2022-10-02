Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması! - Son Dakika
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Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması!

02.10.2022 16:14
Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması!

Meta ve Pinterest, ciddi bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Mahkemeye göre şirketler, inthar eden gence yol gösterdi.

Günümüzde sosyal medya kullanımı insan hayatının en önemli parçalarından birisi haline geldi. Öyle ki kullanım yaşı artık 6-8 yaş aralığına kadar indi. Sosyal medya, iletişim açısından kolaylıklar sağlasa da özellikle erken yaşlardaki kişiler için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Mahkemeye göre Meta ve Pinterest, intihara yönelik içeriklere yer veriyor

14 yaşındaki Molly Russell, 2017 yılının Kasım ayında intihar ederek yaşamına son vermişti. Uzun yıllar süren mahkeme sürecinin son duruşması Cuma günü gerçekleştirildi. Duruşmada Meta ve Pinterest platformları gündeme geldi. Mahkeme, intihar düşüncesinin sosyal medya kullanımıyla pekiştiğini düşünüyor.

Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması!

12 yaşından sonra sosyal medya kullanmaya başlayan Russell, yakın çevresine göre normal bir çocuk çizgisinin dışına çıkmayan bir yaşam sürüyordu. Ancak 14 yaşında intihar etmesiyle birlikte geçen süreçte durumun farklı altyapıları olduğu ortaya çıktı. Russell'ın sosyal medya aramaları gerçekleri göz önüne seriyor.

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Russell öldükten iki hafta sonra babası Pinterest'ten "Beğenebileceğiniz Depresyon Pinleri", Instagram hesabında, "İntihar eğilimli bir kızı kim sever?" de dahil olmak üzere düzinelerce rahatsız edici resim ve alıntı içeren "Önemsiz şeyler" başlıklı bir klasör buldu.

Mahkeme, olaya ilişkin olarak Meta ve Pinterest platformlarını direkt olarak suçlu bulmasa da durumun tehlikeli bir hal aldığını düşünüyor. Öyle ki Meta'nın sağlık ve esenlik politikası başkanı Elizabeth Lagone mahkemeye çıktı ve duruma ilişkin ifade verdi.

Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması!

Öte yandan ailenin avukatı Oliver Sanders, "Instagram, kelimenin tam anlamıyla Molly'ye fikir veriyor" diyerek Meta'yı suçladı. Diğer yandan Pinterest topluluk operasyonları başkanı Jud Hoffman, Russell isimli gencin platformu kullandığı dönemlerde güvenli olmadığını ve gencin gördüğü materyal için derin pişmanlık duyduklarını belirtti ve aileden özür diledi. Öyle ki şirket, 2018'den bu yana zararlı içeriklerin ayıklanması üzerine yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Pinterest, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta ve Pinterest'e intihar suçlaması! - Son Dakika

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