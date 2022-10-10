Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak - Son Dakika
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Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak

10.10.2022 11:26
Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak

META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında, yarın Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.

META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında, yarın Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.


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Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nda ifade verecek! Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nda ifade verecek! Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak
Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak - Son Dakika
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