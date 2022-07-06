Meta, veri hırsızlığı iddiasıyla bir Türk'e dava açtı!

Meta, Instagram'daki kullanıcıların verilerini toplayan üçüncü taraf şirketlere veri hırsızlığı kapsamında dava açtı. Bu davalardan birisi Çin merkezli Octopus'a diğeri ise bireysel olarak Ekrem Ateş isimli vatandaşa açıldı. Meta'nın iddiasına göre, Ekrem Ateş 350 binden fazla Instagram profilinin bilgilerini kopyaladı.

350 bin Instagram kullanıcısının verisini topladı iddiası

Meta tarafından duyurulan yeni federal davalar, Instagram'daki kullanıcı verilerinin tehlikeye atıldığını iddia ediyor. Çinli bir teknoloji firmasının ABD'deki ofisi olan Octopus, Instagram üzerinden veri toplama kampanyaları yürütüyordu.

Ekrem Ateş'in ise 350 binden fazla hesabın bilgilerini bot Instagram profilleriyle taradığını iddia etti. Ateş'in kullanıcı verilerini birden fazla web sitesinde yayınladığını söyleyen Meta, platformundaki verilerin kullanıcıların rızaları olmadan taşındığına inanıyor.

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Aslında sosyal medya devi, Octopus gibi birçok Instagram klonlayıcı hizmete savaş açmış durumda. "Veri kazıma" olarak da adlandırılan bu teknik, başka bir platformdaki bilgilerin kopyalanmasını ve farklı amaçlar için kullanılmasını sağlıyor.

Ekrem Ateş'e geçtiğimiz yıldan bu yana geri çekilme ve bot hesaplarını kapatma teklifi gönderdiğini söyleyen şirket, kullanıcının hizmetlere erişimini iptal etti. Fakat iddiaya göre, 2021'den beri 350 binden fazla kullanıcının verilerini kazımaya devam etti.

Meta'nın dava dosyasında yazdığına göre, Octopus ayrıca kendi müşterilerine veri toplama araçları sattı. Instagram hesaplarındaki tüm bilgilerin kazındığını iddia eden Meta, Octopus'un kimlik doğrulama bilgilerini bile kopyalabildiğini ortaya çıkardı.

Octopus gibi şirketler, kimi hedeflediklerine ve hangi amaçla kazıdıklarına bakılmaksızın, herhangi bir müşteriye otomasyon hizmetleri sağlayan, gelişmekte olan bir kazıma endüstrisinin parçasıdır. Bu endüstri, kazımayı, aksi takdirde yeteneklere sahip olmayacak bireyler ve şirketler için kullanılabilir hale getiriyor.

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