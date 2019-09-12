Son Dakika Haberleri: Metabolik cerrahi ameliyatı başka hastalıkları da çözüyor
Son Dakika Güncel Haber

Metabolik cerrahi ameliyatı başka hastalıkları da çözüyor

1 saat önce

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, metabolik cerrahi yöntemiyle diyabetin yanı sıra birçok hastalık tedavi edilebildiğini bildirdi.

Metabolik cerrahi ameliyatı başka hastalıkları da çözüyor, System.String[]

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, metabolik cerrahi yöntemiyle diyabetin yanı sıra birçok hastalık tedavi edilebildiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, diyabetin bir damar hastalığı olduğunu belirterek, diyabetle birlikte insan hayatına başka birçok rahatsızlığın da girdiğini kaydetti.

Diyabetle birlikte, hipertansiyon, böbrek sorunları, karaciğer yağlanması, trigliserit, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi, gut, retinopati, nöropati, kalp-damar sorunları gibi çok ciddi sonuçları olacak hastalıklarla baş edilmek zorunda kalınacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Tip 2 diyabetin ameliyatlı çözümü olan metabolik cerrahi yönteminde diyabetin yanı sıra birçok hastalık tedavi edilebilir. Bu ameliyatın obezite cerrahisi ile karıştırılmaması gerekir. İnce bağırsağın son bölümünün başa taşındığı ameliyatlar, en etkili yöntemdir. Çünkü ince bağırsaklarımızın son bölümünde üretilen hormonlar, tokluk hissimizi belirleyen asıl iletişim kaynaklarıdır. Dolayısıyla tokluk hissi, midemiz yiyecek ile dolduğu zaman değil, yiyecekler ince bağırsakların son kısmına ulaştığı zaman ortaya çıkan ilkel bir içgüdü. Metabolik cerrahi ameliyatlarıyla biz ince bağırsakların son bölümünü öne taşıyarak tokluk hissi sağlayıcı hormonları canlandırıyoruz. Böylece doyum eşiğini aşağıya çekiyoruz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu
Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metabolik cerrahi ameliyatı başka hastalıkları da çözüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]