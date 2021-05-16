Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:30
Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Metal alerjisi modern çağ ile birlikte insanlığın yaşadığı hastalıklardan bir tanesidir.

Metal alerjisi modern çağ ile birlikte insanlığın yaşadığı hastalıklardan bir tanesidir. Metallere karşı hissedilen aşırı hassasiyet nedeniyle ortaya çıkar.

Metal Alerjisi Nedir?

Metal alerjisi kişinin bağışıklık sisteminin bazı metallere tepki vermesidir. Bu tepki sonucunda ciltte bazı reaksiyonlar gözlemlenir. Böyle bir durum yaşandığında ise kişilerin alerji tedavisi görmesi gerekir. Özellikle kobalt, krom ve nikele karşı kişilerin hassasiyeti fazla olabilmektedir. Bu metallerin ise yaygın olması, alerji problemlerini arttırabilmektedir.

Metallerle temas halinde çalışan kişilerde gözlemlenen alerji sorunlarının kaynağı anlaşılmıştır. Özellikle nikel alerjisi sıklıkla görülmektedir. Yapısında nikel bulunan ürünleri tüketenler bu rahatsızlığı yaşayabilmektedir. Metal alerjisinin görülme oranı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Ayrıca son zamanlarda titanyuma alerjik reaksiyon gösterenlerin sayısı artmıştır.

Metal Alerjisi Neden Olur?

Metal alerjisi, metal eşyaların hayatımıza daha fazla katılması ile artmıştır. Kimyasal yapılı maddeler hassas bünyelerde tepkimeye yol açmaktadır. Ailede metal eşyalara, özellikle de nikele hassasiyet varsa, genetik olarak geçebilir. Ayrıca piercing yaptırmak alerjiye neden olabilmektedir. Kobalt, nikel, titanyum, krom gibi metallere hassasiyet fazladır. Titanyum yaygın olarak implantlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Metal Alerjisi Nasıl Geçer?

Metal alerjisi olan kişiler implant veya protez kullanımı sırasında sorun yaşayabilmektedirler. Bu tarz şikayeti olanların implant ve protezleri alerji yapmayan malzemelerden seçmeleri uygun olacaktır. Metal alerjisi sonucunda yaşanan sorunlar her kişide farklı olacaktır. Alerji yaşanması sonucunda, özel merhemler ve kremler kullanılması gerekir. Ayrıca doktor tavsiyesiyle alerji haplarının alınması söz konusudur.

İmplant sonucu alerji sorunu yaşandığında, implantın vücuttan çıkarılması gerekir. Çünkü böyle bir durumun tedavisi çok kolay değildir. Protez nedeniyle yaşanan bir alerji süreci varsa, protez metal olmayan bir protez ile değiştirilebilir. İlaçlarla sorun çözülemediğinde alerji yapan maddenin vücuttan çıkarılması gerekir.

Nikel nedeniyle alerji yaşandığı durumda kişiye duyarsızlaştırma tedavisi uygulanabilmektedir. İmplant veya protez seçimi öncesi alerji testlerinin yapılması sağlıklı olabilir. Buna göre yapılacak tedavi yöntemi seçilecektir.

Son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanan titanyum ile ilgili alerjik şikayetler yayınlanmaya başlanmıştır. Özellikle implantlarda titanyum kullanılması ile birlikte titanyum alerjilerinin artacağı görülmektedir.

Metal Alerjisi Belirtileri

İmplantlar vücutta sıvı ile temas ettiğinde paslanabilir. Bunun sonucunda metal iyonları açığa çıkar ve bu iyonlar proteinlere tutunur. Bu durum T hücreleri diye bilinen hücreleri aktif hale getirir. Bu da bağışıklık sisteminin alerji tepkisi vermesine neden olur. İmplantlarda ise deride alerji reaksiyon gözlemlenir.

Kalp hastalarının rahatsızlığında kullanılan stentler ise krom, nikel içeren paslanmaz çelikten imal edilir. Burada da nikel alerjisi görülebilir. Bu durum hasta için sorun teşkil edebilir. Damarlarda tıkanıklık yaşanması söz konusudur. Tüm kullanılan metaller arasında ise en az titanyum alerji yaratmaktadır.

Metal alerjisi kişide bazı belirtileri de ortaya koymaktadır. Bu belirtilerden bazıları ise şunlardır;

Deride şişkinlik

Deri üzerinde kızarıklık

Cilt renginin ve yapısının değişmesi

Yanık benzeri cilt lekeleri

Ciltte sulu yaralar veya akıntılar

Kaşıntı

Metal Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerji tedavisi öncesi alerji ile ilgili tetkikler yapılması mümkündür. Nikel alerjisinin tespiti için yama testi uygulanabilir. Cilde ufak miktarda nikel uygulanır ve yama parçaları ile kapatılır. Birkaç gün sonra bant çıkarılır. Alerjisi olan kişilerin o bölgede kızarıklık yaşadığı gözlemlenir. Nikel alerjisinin tedavisi yoktur. Alerji sorunu için doktorun yazdığı reçeteli ilaçlar vardır.

Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kimyasal, İmplant, Protez, Metal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement