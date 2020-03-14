Metal atölyesinde yangın - Son Dakika
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Metal atölyesinde yangın

25 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal parça imalathanesinde yangın çıktı.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal parça imalathanesinde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, demir kesme makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir metal parça imalathanesinde meydana geldi. Demir kesme makinesi, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden diğer işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Etrafa ve diğer makinelere yayılmadan söndürülen yangın sonucu metal kesme makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


Mahmudiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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