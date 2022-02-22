METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI - Son Dakika

SİNOP'ta taşındığı kamyonet üzerinden düşen metal doğalgaz borusu, yolcu minibüsünün ön camına saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kentte Okullar Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, kamyonet kasasında taşınan metal doğalgaz borusu düşerek karşı yönden gelen Ergün Gençgün'ün idaresindeki 57 D 0028 plakalı minibüsün ön camına saplandı. Sürücü ve yolcuların büyük korku yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan minibüsteki metal boru çıkarılırken, olayla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

'O BORU ÖYLE TAŞINMAZ'

Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, 'Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğal gaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı' dedi.