Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki metal çöp varili gözüne kestiren bir şahıs, otomobille varilin yanına geldi. Burada bulunan varili kucaklayan kimliği belirsiz şahıs, varili aracın bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay görenleri de şaşırttı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metal çöp varilini arabaya yükleyerek çaldı - Son Dakika

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