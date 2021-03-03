Metal diş teli tedavisi dışında uygulanan estetik ortodonti tedavileri - Son Dakika

Metal diş teli tedavisi dışında uygulanan estetik ortodonti tedavileri

03.03.2021 12:38
Metal diş teli tedavisi dışında uygulanan estetik ortodonti tedavileri, System.String[]

GENELLİKLE YETİŞKİNLER TARAFINDAN TERCİH EDİLEN ESTETİK ORTODONTİK TEDAVİLER NELERDİR?

GENELLİKLE YETİŞKİNLER TARAFINDAN TERCİH EDİLEN ESTETİK ORTODONTİK TEDAVİLER NELERDİR?

Son yıllarda, metal diş teli tedavisi yanında estetik tedavi yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Metal diş teli tedavisi dışındaki estetik yöntemlerden bahsetmek istiyorum.

INVİSALİGN ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİ

Invisalign şeffaf plak tedavisinde; hastaların dişleri, dışarıdan hemen hemen hiç fark edilmeyen ve yaklaşık iki haftada bir değiştirilen şeffaf plaklar yardımıyla düzeltiliyor. Dijital tarayıcı ile dişlerinin konumu dijital ortama aktarılan hastalara, tedavinin sonunda dişlerinin nasıl görüneceği gösterilebiliyor ve tedavi süresi konusunda büyük oranda gerçekçi bilgiler verilebiliyor. Invisalign First tedavi seçeneği ile çocuk hastalara da invisalign şeffaf plak tedavisi uygulanabiliyor.

SERAMİK DİŞ TELİ TEDAVİSİ

Estetik veya şeffaf diş teli olarak da bilinen tedavi yönteminde, dişlerin ön tarafına seramik braketler ve teller yerleştirilerek tedavi gerçekleştiriliyor. Bu tedavi sisteminde, hastanın dişlerindeki braketlerin dışarıdan fark edilmesi oldukça zordur.

LİNGUAL DİŞ TELİ TEDAVİSİ

Lingual diş teli tedavisi, dişlerin arka tarafına takılan kişiye özel braketler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tedavi yönteminde, dişlerin ön tarafında herhangi bir aparat kullanılmamakta ve hastanın ortodontik tedavi gördüğü fark edilememektedir.

BU TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAYABİLMEK İÇİN BİR YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Bahsedilen estetik tedavi seçeneklerini uygulayabilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ancak, çocuklarda 12 yaşından itibaren dişsel bozuklukların tedavisine başlanıyor. İlk muayene ise 7 yaşında yapılıyor ve gerekiyorsa önleyici tedavi yöntemleri uygulanıyor. İleri yaşlardaki hastalarda ise dişlerin ve diş etinin durumu ortodontik tedavi için uygunsa her yaşta bu tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

ESTETİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE TEDAVİ SÜRESİ METAL DİŞ TELİ TEDAVİSİ İLE AYNI MIDIR?

Seramik diş teli ve lingual diş teli tedavileri, metal braket tedavisi ile yaklaşık aynı sürede tamamlanmaktadır. Ancak invisalign şeffaf plak tedavisi diğer tedavi yöntemlerine göre daha kısa sürmektedir.

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Metal diş teli tedavisi dışında uygulanan estetik ortodonti tedavileri

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Metal diş teli tedavisi dışında uygulanan estetik ortodonti tedavileri - Son Dakika Magazin


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