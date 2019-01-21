Son Dakika Haberleri: Metal Doğrama Atölyesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Metal Doğrama Atölyesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

16 dakika önce

İZMİT'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Metal Doğrama Atölyesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
İZMİT'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde,  Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Fehmi Bayram'a ait metal doğrama atölyesinde çıktı. İddiaya göre, odun sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

Yeşilova, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Atatürk Anekdotu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak'ta Putin ile Bir Araya Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 00:04:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metal Doğrama Atölyesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]