Son Dakika Haberleri: Metal Expo 2019 Fuarına Karabük firmaları damgasını vurdu
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Metal Expo 2019 Fuarına Karabük firmaları damgasını vurdu

1 saat önce

Türkiye'nin demir çelik sektörünün geleceğine ışık tutan ve piyasa yapıcı özelliğiyle Avrasya bölgesinin en önemli fuarı sayılan Metal Expo 2019 fuarında Karabük firmaları adeta damga vurdu.

Metal Expo 2019 Fuarına Karabük firmaları damgasını vurdu, System.String[]

Türkiye'nin demir çelik sektörünün geleceğine ışık tutan ve piyasa yapıcı özelliğiyle Avrasya bölgesinin en önemli fuarı sayılan Metal Expo 2019 fuarında Karabük firmaları adeta damga vurdu.


Karabük'ün önemli sanayi kuruluşlarında KARDEMİR, Çağ Çelik, Mescier, Aygünsan, Kayıkçı, Işık Çelik ve Uyar Çelik firmalarının açtıkları stantlarla fuarda Karabük'ün sektördeki önemini ortaya koydu. İstanbul'da gerçekleşen fuarda yer alan stantları beraberindeki heyetle gezen Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, firmaların sahip ve yetkililerine Demir Çelik Sektörünün öncü ve gelişmesinde büyük katkısı olan Karabük'ü temsil etmelerinden ve birlik beraberliği ortaya koymalarından dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Demir Çelik, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
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