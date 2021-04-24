Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Özkan D. (31) isimli işçi, kamyonun üstünde çalıştığı esnada dengesini kaybederek sac rulolarının üzerine düştü. Özkan D.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay le ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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