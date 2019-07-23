Son Dakika Haberleri: Metal fiyatları jeopolitik belirsizliklerle karışık
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Metal fiyatları jeopolitik belirsizliklerle karışık

1 saat önce

Altın fiyatları, ABD'de borç limitini uzatma anlaşmasının ardından doların güçlenmesiyle, haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Metal fiyatları jeopolitik belirsizliklerle karışık, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD'de borç limitini uzatma anlaşmasının ardından doların güçlenmesiyle, haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.54 artışla 16.5 dolardan,
altın, yüzde 0.05 artışla 1,427.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.73 düşüşle 2.702 dolardan,
platin, yüzde 0.79 artışla 859.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.57 düşüşle 1,520.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 427 liraya, Cumhuriyet altını da 1,765 liraya yükseldi.
Orta Doğu'da yükselen gerilimler ve petrol nakliyat rotasının güvensizlik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları karışık.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.06 düşüşle 63.22 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 artışla 56.26 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
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