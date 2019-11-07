Son Dakika Haberleri: Metal işçileri asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını istiyor
Son Dakika Güncel Metal işçileri asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını istiyor

Metal işçileri asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını istiyor

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde metal işçileri, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması için imza kampanyası düzenledi.

Metal işçileri asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını istiyor, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde metal işçileri, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması için imza kampanyası düzenledi.


Türk Metal Sendikası Biga 1 numaralı Şube Başkanı Osman Akkurt, vergide adalet sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen imza kampanyası hakkında yaptığı bilgilendirmede, " Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır. Türkiye'de vergi alanında yapılacak reform ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünü azaltmalarını ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanmasıdır" dedi.


Öte yandan, toplanan binlerce imzanın meclise gönderileceği açıklandı. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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