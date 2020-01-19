Metal işçileri miting düzenledi - BURSA - Son Dakika

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası, Bursa'da miting düzenledi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'ndaki mitinge, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen metal işçileri katıldı.

Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşmaya varılamadığını söyledi.

Metal alanında faaliyet gösteren 200 iş yerindeki 130 bin çalışanın gözünün toplu iş sözleşmesinde olduğunu belirten Atalay, şunları kaydetti:

"En iyi arabayı üretiyoruz, çeliği nakış gibi işliyoruz. Biz istiyoruz ki insan gibi yaşayacak bir ücret alalım. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, at istemiyoruz deve istemiyoruz. Bu miting alanını bir görün. Bu alanı görmezseniz, bu alanı iyi izlemezseniz kısa bir zamanda bunun iki mislini Kocaeli'de toplarız haberiniz olsun. İşçilerin huzuru bozulmamalı."

Atalay, adil bir ücret artışı beklediklerini ifade ederek, asgari ücretliden hiç vergi alınmaması, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak bir sistemin getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışı istihdama yönelik çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Bir an evvel bu kangreni ortadan kaldırmak lazım. Bunun bedelini bu alanlarda bulunan kardeşlerim ödüyor, işçiler ödüyor, işsizler ödüyor, biz ödemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavlak: "Mücadelemizi büyüteceğiz"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak ise geçen 7 Ekim'de MESS ile masaya oturduklarını ancak aradan geçen sürede uzlaşma sağlayamadıklarını hatırlattı.

15 Ocak'ta MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını anımsatan Kavlak, şunları kaydetti:

"Tek amacımız hakkımızı olanı almaktı. Son iki yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri toplamaktı. Fazladan bir şey istemedik. İnsanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik ama onlar bizi anlamadılar, dinlemediler, bizi görmezden geldiler. Bu dağıtmaları kabul etmedik, yine masadan kalktık. Şimdi yeni bir aşamadayız. Eylemlerimizi artıracağız, mücadelemizi büyüteceğiz. MESS'in talebi üzerine yarın sabah yeniden görüşme gerçekleştireceğiz. Gidip yeniden masaya oturacağız ama bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız."

Haluk Levent konser verdi

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent, işçiler için konser verdi. İşçiler, çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.

Daha sonra Genel Başkan Atalay, Haluk Levent'e işçi bareti ve tablo hediye etti.