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Metal işçilerinden ustalarına saygı duruşu

6 saat önce

Türk Metal Sendikası Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Metal işçilerinden ustalarına saygı duruşu, System.String[]

Türk Metal Sendikası Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Türk Metal Sendikası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu sene Öğretmenler Günü'nü farklı bir şekilde kutladı. Fabrikalarda çalışan Türk Metal Sendikası üyesi işçilerin deneyimlerini anlattıkları videolarda usta çırak ilişkisinin değerine vurgu yapıldı.


#ÖğretmekEmektir etiketiyle binlerce işçi tarafından yapılan paylaşımlar sosyal medyada geniş destek gördü. Gün boyu Twitter gündeminde kalan etiket, Öğretmenler Günü'nün de başlığı haline geldi.


Türk Metal Sendikası ise yaptığı paylaşımda, "Okul sıralarından, fabrika tezgahlarına... Bilgi ve deneyimleri ile her zaman yolumuzu aydınlatıp bize hayatı öğrettiler... Üzerimizde emeği bulunan tüm öğretmen ve ustalarımızın Öğretmenler Günü'nü kutlarız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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