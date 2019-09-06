Son Dakika Haberleri: Metal işkolunda toplu sözleşme başlıyor
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Metal işkolunda toplu sözleşme başlıyor

38 dakika önce

Otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik ürünleri dahil geniş bir alanı kapsayan metal işkolunda, en büyük 10 firmanın 7'sini dahil olduğu 250 firmada, 120 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Metal işkolunda toplu sözleşme başlıyor, System.String[]

Otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik ürünleri dahil geniş bir alanı kapsayan metal işkolunda, en büyük 10 firmanın 7'sini dahil olduğu 250 firmada, 120 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:54 
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