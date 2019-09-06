Metal işkolunda toplu sözleşme başlıyor
38 dakika önce
Otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik ürünleri dahil geniş bir alanı kapsayan metal işkolunda, en büyük 10 firmanın 7'sini dahil olduğu 250 firmada, 120 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.
Otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik ürünleri dahil geniş bir alanı kapsayan metal işkolunda, en büyük 10 firmanın 7'sini dahil olduğu 250 firmada, 120 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:54
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