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Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi - Son Dakika

Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

29.06.2021 11:02
Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi, System.String[]

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kenti Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 172 milyon dolar olan ihracatın bu sene 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kenti Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 172 milyon dolar olan ihracatın bu sene 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in önemli sanayi kentlerinden Kahramanmaraş, geçen yıl 5 kıtadaki 130 ülkeye metal mutfak eşyası ihraç ederek 172 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Normalleşmeyle birlikte Kovid-19'un hasarlarını sarmaya başlayan sektör, bu sene sonunda 300 milyon dolarlık ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın sektörde Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Salgına rağmen geçen yıl sektörün başarılı bir grafik çizdiğini aktaran Balcıoğlu, "Yılın ilk 5 ayında 100 milyon dolarlık ihracatın üstüne çıktık. Yani geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 56 artırdık. Yıl sonunda da ihracatımızın 300 milyon dolar olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Balcıoğlu, kentin sektörde bir marka haline geldiğini belirterek, üretim ve çeşitliliği artırmak için Kahramanmaraşlı iş adamlarının çok çalıştığını dile getirdi.

Çin'in tahtını sallıyorlar

Balcıoğlu, önceden dünyanın, çelik mutfak eşyalarını genellikle Çin'den aldığını belirterek, salgın nedeniyle insanların Çin'den ürün alma noktasında tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Bu açığın özellikle Avrupalılar tarafından Türk ürünleriyle kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Balcıoğlu, dünyanın bu sayede Türk mallarının kalitesini de keşfetme imkanı bulduğunu, bu yüzden talebin son dönemde artarak devam ettiğini belirtti.

En fazla ihracat Mısır'a

Balcıoğlu, metal mutfak eşyasında en çok ihracatın Mısır'a yapıldığını vurgulayarak, Fas, Tunus, İsrail gibi ülkelerin Mısır'ı takip ettiğini söyledi.

İsmi çok bilinmeyen ülkelere bile ihracat yaptıklarını bildiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

" Guatemala, Kosta Rika, Mauritius gibi ülkelere de metal mutfak eşyası gönderiyoruz. 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Haritada göstermekte zorlandığımız bu ülkelere ulaşıyoruz. Bizi sevindiren esas konu da ihracatın artarak devam etmesi. Bir kere ürün verdiğimizde, insanlar fiyatımızı, kalitemizi, modellerimizi, teslimat şeklimizi keşfediyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız yeni siparişler de alıyor. Dün 10 koli sipariş eden, bugün 12-15 koli sipariş ediyor. Türkiye'deki 3 tavadan 2'sini biz yapıyoruz. Hedefimiz hepsini yapmak. Hedefimiz adını bildiğimiz veya bilmediğimiz tüm ülkelere ihracat yapmak. Her kültürün tenceresini üretiyoruz. Mısır'ın aldığı her 10 tencereden 6'sı Kahramanmaraş'tan gidiyor. Senagal'in aldığı her 10 tencereden 5'i Kahramanmaraş'tan gidiyor. Tunus'ta her 3 tencereden 1'i mutlaka Kahramanmaraş'ta üretilmiştir. Biz dünyanın bütün tencerelerini üretmeye, bütün ülkelerine satmaya talibiz."

Kahramanmaraş, Türkiye, İhracat, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi - Son Dakika Ekonomi


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