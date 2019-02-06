Son Dakika Haberleri: Metal Parçaların Yüzüne İsabet Etmesiyle Ölen İşçi, Toprağa Verildi

Metal Parçaların Yüzüne İsabet Etmesiyle Ölen İşçi, Toprağa Verildi

50 dakika önce

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Metal Parçaların Yüzüne İsabet Etmesiyle Ölen İşçi, Toprağa Verildi, System.String[]
TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Olay, pazartesi günü sabah saatlerinde, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özdemir'i ilk müdahalesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ebubekir Özdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ebubekir Özdemir için Sinop'un Ayancık ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Özdemir'in cenazesi Kumarı köyünde toprağa verildi.

Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü. 

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

Sinop, İşçi, 3. Sayfa
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