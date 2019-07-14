Son Dakika Haberleri: “Metal sanayi ve madencilik sektörü TÜBİTAK desteklerine ilgisiz”
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“Metal sanayi ve madencilik sektörü TÜBİTAK desteklerine ilgisiz”

1 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre metal sanayi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar proje hibelerinde sonuncu sırada yer aldı.

“Metal sanayi ve madencilik sektörü TÜBİTAK desteklerine ilgisiz”, System.String[]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre metal sanayi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar proje hibelerinde sonuncu sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim sektörü ise birincilik kürsüsüne çıktı.
Madencilik, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:27 
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