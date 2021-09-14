Metal sanayide yollar yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Metal Sanayi Sitesi 21. Sokakta kaldırım ve yol çalışması başlattı.

Gündüz esnafların mağdur olmaması için çalışmalar gece sürdürülüyor. Kaldırım tamiri ve yol kaplama çalışması kısa bir süre önce başlarken, bölgede hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Çalışmalar akşam 20.00 ile sabah 05.00 arasında sürdürülüyor. Çalışma yapılacak sokaklarda gün içerisinde zabıta ekipleri esnafa bilgilendirme yaparak sokakların boş bırakılmasını sağlıyor.

Bölgede 18 sokakta yer yer çökmeler oluştuğu, 3 sokakta da komple çökmeler meydana geldiği görüldü. Bunun üzerine tamamı bozuk olan 3 sokaktan 2'sinde taş kaplama, 1 sokakta ise beton yol kaplama uygulaması yapılıyor. 18 sokakta da tamir ve düzeltme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 21. Sokakta yapılan çalışmada toplam 8000 metrekare tamirat ve 4000 metrekare kaplama yapılmış olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaların sürdüğü bölgede beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden gelinen nokta ve çalışmalar hakkında bilgi alındı. - BURSA