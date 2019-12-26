Metal sanayisine yön veren firmalar sertifikalarını aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde Manisa bölgesinde metal sanayisine yön veren işletmelere 'İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı' düzenlendi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle 'Metal sanayisine yön veren işletmelerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi' projesi hayata geçirildi. Söz konusu proje kapsamında Manisa TSO Hizmet Binası'nda ücretsiz olarak İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı düzenlendi. Toplamda 70 saat süren ve Manisa bölgesinde metal sanayisine yön veren işletmelerin ihracat kapasitelerini arttırmayı hedefleyen sertifika programında; temel dış ticaret, ihracat uygulamaları, gümrük mevzuatı, ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri ile ihracata yönelik devlet destekleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca eğitime katılan firmalara yerinde danışmanlık hizmeti verildi. 70 saatlik eğitim sonunda firmalara katılım belgeleri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda düzenlenen sertifika töreni ile teslim edildi.



Başlangıç: "Konuların pekiştirilmesini sağladık"



Sertifika töreninde İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Özgür Başlangıç, "Katılımcılara ihracat esnasında uygulayabilecekleri farklı tipte ödeme yöntemlerini anlattık. Öğrendikleri güvenli ödeme yöntemleriyle dış pazara giriş stratejilerini çeşitlendirip ihracat kapasitelerini geliştirebilecek katılımcılar mevcut. Teoride gösterilen uygulamaları danışmanlık hizmeti esnasında da pratiğe döküp konuların pekiştirilmesini sağlayacağız. 70 Saat süren eğitimde firmalarımıza umarım olumlu yönde etki ederiz." dedi. - MANİSA