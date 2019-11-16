Metal sektörünün gözü uzak coğrafyalarda

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (DDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli, "Brezilya dışında Güney Amerika'nın tamamı doğal kaynakları ihraç edip sanayi ürünleri ithali yapan ülkeler konumunda. Bu nedenle buralara daha fazla eğilmemiz lazım." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "2. Metaller Sektör Buluşması" toplantısının açılışında bir konuşma yapan Ceceli, yıl içerisinde yaklaşık 10 fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fuarlarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdıklarını anlatan Ceceli, Türk ihracatçısının ürettiği ürünlerde dünyada nasıl bir sıralamada olduğunu göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Fuarlardan döndükten sonra ülke raporları hazırladıklarını vurgulayan Ceceli, "Ülkelerin coğrafyası, tarihi, ekonomisinden başlıyoruz ve özellikle bizim birliğimiz üyesi firmaların ihraç ettiği ürünler odaklı olmak üzere, bu ülkelerin yaptığı ithalatları irdeliyoruz." dedi.

"Çok fazla bilinen ülkelere fuarlara gitmiyoruz"

Almanya ve Fransa gibi çok fazla bilinen ülkelere fuarlara gitmediklerini belirten Ceceli, daha çok ihracatçıların mesafesinden dolayı gitmeyi düşünmedikleri pazarlara ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Ceceli, Peru, Şili, Ekvador, Katar ve Çin'e fuarlara gittiklerine işaret ederek, "Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ticaret heyeti düzenledik. Şubat ayı gibi Şili ve Peru'ya gitmeyi hedefliyoruz. Latin Amerika, Meksika'dan aşağı Patagonya'ya kadar bütün o coğrafya gerçekten önemli bir pazar. Geçen sene Meksika'da bir fuara katılmıştık. Bu sene Şili ve Peru'da fuarlara katıldık." diye konuştu.

"Uzaklık diye bir kavram artık yok"

Orta Amerika'nın altında sanayinin neredeyse bulunmadığını anlatan Ceceli, "Brezilya dışında Güney Amerika'nın tamamı doğal kaynakları ihraç edip sanayi ürünleri ithali yapan ülkeler konumunda. Bu nedenle buralara daha fazla eğilmemiz lazım. Zaten yakın coğrafya iş yaptığımız yerler ama bir tarafta Güney Amerika bir tarafta Güneydoğu Asya. Buralar görece uzak coğrafyalar ama iş potansiyelinin olduğu coğrafyalar. Peru, Brezilya ile ciddi ticaret yapıyor. Peru'nun en uzun sınırı Brezilya ile ama kara yolu ulaşımı neredeyse mümkün değil. Ürünler deniz yoluyla taşınıyor. Brezilya'dan Peru'ya gemi 35 günde gidiyor. Bizden 40 günde gidiyor. Dolayısıyla uzaklık diye bir kavram artık yok. O bölge bizim için gerçekten pazar olmaya ciddi ciddi başlıyor."

Öte yandan, gün boyu sürecek toplantı kapsamında çeşitli başlıklar altında uzman kişilerce katılımcılara bilgi verilecek.