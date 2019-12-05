Son Dakika Haberleri: Metalde anlaşma sağlanamadı
Son Dakika Ekonomi Metalde anlaşma sağlanamadı - Son Dakika Ekonomi

Metalde anlaşma sağlanamadı

6 saat önce

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Metalde anlaşma sağlanamadı, System.String[]

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu.


Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de başlayan sözleşme müzakerelerinin son oturumunun MESS Genel Merkezinde yapıldığı belirtildi. Toplantıda MESS'in 'kabul edilemeyecek' bir ücret artışı teklifinde bulunduğu ifade edilen yazılı açıklamada, "MESS, sendikamızın yüzde 26,28'lik ücret artışı teklifine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019 - 31 Ağustos 2019 arasında gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6,05 oranında artış teklif etti. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir. Gece çalışma tazminatının yüzde 15'e yükseltilmesi talebimizi kabul etmeyen MESS, bu oranın yüzde 10'da kalmasını istemiştir. Heyetimiz ise yüzde 15'lik talebinde ısrar etmiştir" denildi.


MESS'in, sendikalarının asla kabul etmeyeceği üç yıllık toplu iş sözleşmesi teklifinde de ısrarcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "MESS'in çalışanları 'bir lokma, bir hırkaya' mahkum eden tavrını kabul etmeyen Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum sebebiyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüğü ile çalışma hayatında adaletten taviz vermemeye kararlıyız" ifadelerini kullanıldı. - BURSA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız
Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metalde anlaşma sağlanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]