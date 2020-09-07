Metali altın diye satmak isteyen dolandırıcı Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Eritilip külçe haline getirilen metalleri, altın suyuna batırıp külçe altın olarak piyasaya sürmeye çalışan şahıs Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 5 adet külçe metal ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalarda, durumundan şüphelenilen ve kontrol edilmek üzere durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, üzerinde herhangi bir ibare ve damga bulunmayan farklı ebatlarda külçeler halinde sahte altın yapımında kullanılan, toplam ağırlığı 5 kilo 520 gram olan 5 adet külçe metal ele geçirildi. Vatandaşları sahte altın ile dolandırmak için hazırlanan araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ