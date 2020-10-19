"Metalin kraliçesi" sanat eserleriyle beğeni topluyor - Son Dakika

"Metalin kraliçesi" sanat eserleriyle beğeni topluyor

19.10.2020 11:17

Gaziantep'te "Metaliche" olarak tanınan 37 yaşındaki Nilay Gündüz Emek, metali işleyerek birbirinden güzel sanat eserlerine dönüştürüyor.

Gaziantep'te "Metaliche" olarak tanınan 37 yaşındaki Nilay Gündüz Emek, metali işleyerek birbirinden güzel sanat eserlerine dönüştürüyor.

Panik atak rahatsızlığı nedeniyle 2002'de el işlerine ve sanata yönelen bir çocuk annesi Emek, rahatsızlığının sona erince metal işlemeye merak sardı. Hobisini belli bir süre sonra meslek olarak edinen ve atıklardan sanatsal eserler ortaya koyan Emek, 18 yıl boyunca çok sayıda çalışmayı tamamlayarak, mesleğini sürdürdü.

Kentte eserlerine talebin artmasıyla Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde atölye açan Emek, burada uzunluğu 4 ila 12 metre arasında değişen ve metalden oluşan sanatsal çalışmalara imza atıyor.

Gününün büyük çoğunluğunu sanayideki atölyesinde geçiren "metalin kraliçesi", çekiç, demir kesici, kaynak makinası ve örs gibi sanayi aletleriyle kadın elinin marifetlerini yansıtıyor.

Kentte "Metaliche" adıyla bilinen Emek, atölyesinde demirci ustası, makine mühendisi, tasarımcı, mimar ve iç mimar olmak üzere 5 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor"

Emek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metalin soğuk duran ama sıcakla şekil alan, kendi hikayesini oluşturan bir madde olduğunu söyledi.

Metalin ilgisini çektiğini ama ürktüğünü de ifade eden Emek, şöyle devam etti:

"Herkesin aklına gelen şey, ilk başta benim de aklıma geldi: Kadın olarak gerçekten metalle, kaynak makinesi, spiral makinesi, örs ile çalışabilecek miydim? O kadar kuvvetli miyim? Ama gerçekten bunu denemeden anlamayacaksın. Denedikten sonra tabi işin tadı orada çıkıyor. Şimdi ben kendimi metallerin arasında buldum. Metalin o soğuk havasına, sıcak hava olan kadın görüşü ekledim. Çünkü kadınlar detaycıdır, erkeklerden daha farklı bakış açısına sahibiz. Bu konuda 'metale kadın eli değerse ne olur' diyerek yola çıktık, metale kadın eli değdi ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor."

"Metalle çalışmak keyifli oluyor"

Emek, 12 metreyi aşkın uzunlukta ve büyük boyutta eserler ürettiğini ifade etti.

Üretimin her aşamasında bulunduğuna dikkati çeken Emek, "Benim ustam bana küçük bir örs vermeye çalışırken ben daha büyük bir çekiçle çalışabileceğimi ona gösterdim. Çünkü gerçekten kasları yöneten beyindir. Bende bunu düşünüyorum. Beynimle, hislerimle hareket ettiğim için daha büyük işlere meydan okuyabileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emek, erkeklerin yoğun olduğu sanayide çalışmasından dolayı farklı görüşteki insanlarla karşılaştığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metalle çalışmak keyifli oluyor. Metale şekil verirken kullandığımız cihazlar, güç ve kuvvet istiyor. Hatta benim zaman zaman ürktüğüm veya korktuğum cihazlar oldu. Her defasında küçükten başlayarak önce beni ürkütmeyecek küçük çalışma ve aletlerle başlayarak, daha da büyüterek işlerimi yürütüyorum. Şu anda hepsini kullanabiliyorum."

Panik Atak, Gaziantep, Metal, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Metalin kraliçesi' sanat eserleriyle beğeni topluyor - Son Dakika

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