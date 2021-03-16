Metalin Sesi Filmi - Son Dakika

Ruben ve kız arkadaşı Lou, karavanları ile dolaşan ve bu sırada gittikleri yerlerde konser veren iki müzisyendir. Lou mikrofonun başındayken Ruben bateri çalar. Ruben’in hayatı bir gün sadece boğuk bir vızıltı dıuymasıyla altüst olur. Doktor Ruben’e işitme kaybı yaşadığını ve kısa bir süre sonra sağır olacağını söyler. Sessiz geleceği ile yüzleşmek zorunda kalan Ruben, hayatını nasıl şekillendireceği konusunda karar vermek zorunda kalır.
Yönetmen: Darius Marder
Senaryo: Darius Marder, Abraham Marder, Derek Cianfrance
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric, Domenico Toledo, Chelsea Lee, Shaheem Sanchez, Chris Perfetti, Bill Thorpe, Michael Tow, William Xifaras, Rena Maliszewski, Tom Kemp, Elan Sicroff, Jeremy Stone, Ezra Marder, Hartmut Teuber, Hillary Baack, Joe Toledo, Adam Preston, Jonathon LeJeune, Sean Powell, Dani Miller, Alex Kilgore
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sound of Metal
Yapımcı Firma: Caviar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Amazon Prime Video
Vizyon Tarihi: 04.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com
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