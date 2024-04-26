SEC, Ethereum'un Menkul Kıymet Olup Olmadığı Konusunda Consensys ile Gerilim Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

SEC, Ethereum'un Menkul Kıymet Olup Olmadığı Konusunda Consensys ile Gerilim Yaşıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum'a yönelik tutumu, MetaMask'ın geliştiricisi Consensys tarafından eleştiriliyor. Consensys, SEC'in Ethereum'u menkul kıymet olarak sınıflandırma çabalarına karşı çıkıyor ve Teksas mahkemesinde bir dava açtı. Consensys, SEC'in daha önce Ethereum'un menkul kıymet olmadığını belirttiğini, ancak şimdi bu durumu değiştirmeye çalıştığını iddia ediyor. Bu durum, özellikle Ethereum Vakfı ile işbirliği yapan şirketler için belirsizlik yaratıyor.

26.04.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum'a yaklaşımı, MetaMask'ın arkasındaki geliştirici Consensys tarafından sorgulanıyor. Teksas mahkemesinde açılan bu dava, SEC'in kripto varlıkları nasıl sınıflandırdığı konusunda belirsizliklere yol açıyor.

SEC İle Consensys Arasında Ethereum Gerilimi Yükseliyor

Blockchain ve Web3 teknolojileri alanında tanınmış şirketlerin başında gelen Consensys Software Inc., Ethereum üzerindeki düzenlemelerle ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) meydan okuyarak, Teksas'ta bir mahkeme davası açtı. Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını savunan firma, SEC'in bu yaklaşımına itiraz ediyor.

Consensys'in iddialarına göre SEC, geçmişte Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olmadığını ve bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını belirtmiş olmasına rağmen şimdi Ethereum'u bir menkul kıymet olarak sınıflandırmaya çalışıyor. SEC'in bu tutumu, özellikle Ethereum Vakfı ile iş birliği yapan şirketlere mahkeme celpleri gönderilmesi haberleri sonrasında gündeme geldi.

SEC Başkanı Gary Gensler, geçmişte Ethereum'un menkul kıymet olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakmış ancak birçok kripto paranın ajansın kontrolü altına gireceğini ima etmişti. Bu durum, kripto para piyasasında belirsizliklere neden oldu.

Consensys, SEC'in MetaMask üzerindeki yaptırımlarını eleştirerek, bu yazılımın sadece bir web tarayıcısı gibi çalıştığını ve Ethereum ağıyla kullanıcıların sorunsuz etkileşimini sağladığını belirtti. Şirket, MetaMask'in bir komisyoncu gibi hareket etmediğini ve menkul kıymet teklif etmediğini vurgulayarak, SEC'in bu iddialarını reddetti.

Kripto Para, Teksas, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto SEC, Ethereum'un Menkul Kıymet Olup Olmadığı Konusunda Consensys ile Gerilim Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: SEC, Ethereum'un Menkul Kıymet Olup Olmadığı Konusunda Consensys ile Gerilim Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement