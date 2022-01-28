Üye Girişi
Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış - Son Dakika

Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış

28.01.2022 09:18
Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, metamfetamine "Metin abi", bonzaiye ise "Kübra" şifresini kullanarak satış yaptığını söyledi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, metamfetamine "Metin abi", bonzaiye ise "Kübra" şifresini kullanarak satış yaptığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapığı ihbarını aldı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S., avukatı ve tanık H.O. katıldı.

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen H.O., "Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım, uyuşturucu satmam. M.S.'yi de tanırım ancak şu ana kadar kendisinden uyuşturucu madde almadım" dedi.

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.'ya uyuşturucuyu 750 TL'ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul'dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Metamfetamine Metin abi , bonzaiye Kübra diyorlarmış

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metamfetamine 'Metin abi', bonzaiye 'Kübra' diyorlarmış - Son Dakika


Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum! Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!         
09:16
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları         
19:17
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta         
14:48
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
09:15 Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!
09:10 Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
08:42 Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi
08:39 Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?
08:18 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı! Davutoğlu, Millet İttifakı'nı bölmek mi istiyor?
08:07 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:03 Ekrem İmamoğlu'nun avukatları MOBESE görüntülerinin soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi
07:58 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa, Emniyet'e, Valilik'e seri başvuru!
07:53 Güncel döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro bugün kaç lira?
07:49 Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 09:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement