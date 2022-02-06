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Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

06.02.2022 17:25
Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 52,85 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından Mehmet D. ve Şükrü G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlaması ile adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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