Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı

05.04.2022 13:18
Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yol uygulamasında 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobilin içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan H.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da asayiş Afyonkarahisar'da asayiş Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

Metamfetamin, Karahisar, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Metamfetaminle yakalanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement