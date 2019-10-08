Son Dakika Haberleri: Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı
Son Dakika 3. Sayfa Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı

Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı

46 dakika önce

Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktıADIYAMAN - Metan gazından dolayı giriş ve çıkışları yasaklanan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde yapılan çalışmalar sonrası giriş ve çıkışlar serbest oldu.

Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı

ADIYAMAN - Metan gazından dolayı giriş ve çıkışları yasaklanan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde yapılan çalışmalar sonrası giriş ve çıkışlar serbest oldu.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen Esra Saray, Hasan Saray ve Kadir Aslan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer alanlarında dezenfekte edilmişti. Dezenfekte edilen 3 hasta daha sonra hastane içerisine alınarak tedavi altına alınmıştı. Hastane de bulunan 3 hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan UMKE, AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve,itfaiye ekipleri tarafından köy içerisinde ve çevresinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında her hangi bir tehlikeyle karşılaşılmayınca köye giriş ve çıkışlar serbest hale getirildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan 3 kişi dışında bir çok kişinin gazdan hafif şekilde etkilendiği ve hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Aynı zamanda köyde çalışmalarını tamamlayan ekipler köyden ayrılarak normale döndü.

Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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