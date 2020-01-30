Metan gazından zehirlenerek ölen işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metan gazından zehirlenerek ölen işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat - Son Dakika

Metan gazından zehirlenerek ölen işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 6,5 yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişiden biri olan işçi Osman Sarı'nın (36) eşi ve 3 kızı, mahkemenin verdiği kakar ile maddi ve manevi olarak 1 milyon 133 bin 955 TL tazminat almaya hak kazandı.

Metan gazından zehirlenerek ölen işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 6,5 yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişiden biri olan işçi Osman Sarı'nın (36) eşi ve 3 kızı, mahkemenin verdiği kakar ile maddi ve manevi olarak 1 milyon 133 bin 955 TL tazminat almaya hak kazandı. Mahkemenin verdiği kararın ardından miktar, faiz ve masraflar ile birlikte toplam 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı.

Olay, Mayıs 2013'te Yavansu Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait kanalizasyon terfi istasyonunda meydana geldi. İlaçlama yapmak için kuyuya inen ve metan gazından zehirlenen Kuşadası Belediyesi İlaçlama Amiri Veysel Turgut (48) ile işçi Osman Sarı ve kendilerini kurtarmak isteyen itfaiye eri Uğur Apaydın (44) hayatını kaybetti. Osman Sarı'nın ailesi olaydan sonra Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DAVA 6.5 YIL SONRA SONUÇLANDI

Olaydan sonra açılan maddi ve manevi tazminat davası geçen Pazartesi günü sonuçlandı. Mahkeme olayda hayatını kaybeden Osman Sarı'nın eşi Sezgin Sarı, kızları Açelya, Melisa ve Aleyna Sarı için kişi başı 125'er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Sezgin Sarı için 415 bin TL, Melisa Sarı için 35 bin 985 TL ve ikiz kızlar Melisa ve Aleyna Sarı için ise kişi başı 91 bin 985 TL maddi tazminat ödenmesine karar verildi. Olay gününden itibaren faiziyle birlikte ödenecek olan maddi ve manevi tazminatlar faiz ve masraflar ile birlikte 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı. Bu paranın yüzde 60'ını Kuşadası Belediyesi'nin, yüzde 40'ını ise İller Bankasının ödemesine karar verildi.


Kuşadası, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi
Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 03:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metan gazından zehirlenerek ölen işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]