Son Dakika Haberleri: Metastatik meme kanseri farkındalığı için Pfizer Yelken Takımı yarışıyor
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Metastatik meme kanseri farkındalığı için Pfizer Yelken Takımı yarışıyor

1 saat önce

Metastatik meme kanseri farkındalığı için yarışan Pfizer Yelken Takımı, BAUISC Spring Trophy Bosphorus Sailing Cup'ta trofenin son ayağında birinci, genelinde ise üçüncü oldu.

Metastatik meme kanseri farkındalığı için Pfizer Yelken Takımı yarışıyor, System.String[]

Metastatik meme kanserli kadınlara ve herkese "Umutlar Çiçek Açsın" sloganıyla farkındalık yaratmak amacıyla yıl boyunca önemli yarışlarda yelken açan Pfizer Yelken Takımı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü'nün düzenlediği BAU Spring Trophy'de bu yıl da yerini aldı. Thropy, 23-24 Mart, 6 Nisan, 21 Nisan ve 4- 5 Mayıs tarihlerinde kalabalık bir yarış filosuyla kıyasıya rekabete sahne oldu. 6 farklı tarihte 4 etaptan oluşan yarışta, metastatik meme kanseri farkındalığı için yelken açan Pfizer Yelken Takımı üstün bir başarı göstererek trofenin 4. ayağında birinci, genelinde ise üçüncülük başarısı elde etti.

Pfizer Yelken Takımı, "Yılın İlk Boğaz Yarışı"nda IRC 3 sınıfı birincisi

Pfizer Yelken Takımı, 6 Nisan tarihindeki BAU İlkbahar Trofesi'nin 2. ayağında IRC 3 sınıfı ikincisi olarak tamamladı. Trophy'nin son etabı, "Yılın İlk Boğaz Yarışı" unvanına sahip BAU Bosphorus Sailing Cup ise 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda yapılan IRC 3 sınıfında yarışan takım, üstün bir başarı göstererek yarışmayı birincilikle tamamlamayı başardı. Pfizer Yelken Takımı'nın hedefi geçtiğimiz yıl olduğu gibi yarışlar vesilesiyle metastatik meme kanseri farkındalığını artırmak ve bu hastalıkla mücadele eden hastalara destek olmak. Takımın bir diğer amacı da Pfizer çalışanlarının iş yeri dışında da bir araya gelerek, tutkunu oldukları hobilerini gerçekleştirmelerine ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarına destek olmak.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:25 Kaynak: Bültenler
Pfizer, Güncel
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