Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir - Son Dakika

Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir

11.05.2021 02:48
Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir, System.String[]

Metastaz vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümörün dokusuna ait olan tüm hücrelerin bu sürecin sonunda yakın bir damar dolaşımında yer alıp burada gelişmeye devam etmesine denilmektedir.

Metastaz vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümörün dokusuna ait olan tüm hücrelerin bu sürecin sonunda yakın bir damar dolaşımında yer alıp burada gelişmeye devam etmesine denilmektedir.

Metastaz Nedir?

Vücutta belli bir yerde bulunan tümör geliştikten sonra farklı süreçlerden geçer. En sonunda ise bu tümör kendisine en yakın damar dolaşımına girerek bu bölgede gelişimini sürdürmeye başlar. Tüm bu duruma ise metastaz denilmektedir. Metastaz nedeni ile vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümör vücuttaki başka bölümlere ulaşarak tümör hücreleri de gelişim ile sonuçlanır.

Vücutta metastaz oluştuktan sonra yeni gelişen bu tümör dokuları vücutta yeni geçtiği bölgede çeşitli tahribatlara yol açmaktadır. Bu nedenle metastaz sonucu tümör bulunduğu bölgede dokunun çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Tümör hücreleri tarafından yaratılan tahribat kanserin hızla ilerlemesini sağlamaktadır. Bu da dikkate alınmalıdır.

Metastaz Nasıl Oluşur?

Kanser vakalarının çoğunda metastaz görülme olasılığı yüksektir. Metastaz genellikle kanserin vücutta başladığı yerden vücudun daha farklı bir alanına yayılması ile oluşur. Ana tümörden kopan metastazlar kan dolaşımına girebilir. Ayrıca tümörün lenfatik sisteme girmesi ile de metastaz oluşmaktadır.

Kanser hücreleri vücuttaki çeşitli bölgelere sıçrayarak bu bölgelere yerleşirler. Vücudun farklı bir bölgesine yerleşen kanserli hücrenin hızlı bir şekilde çoğalması ile metastaz ortaya çıkmaktadır. Bu süreç ise dikkatle ele alınmalıdır.

Metastaz Belirtileri Nelerdir?

Kanser hastalarının vücudunda gelişen metastaz sonrasında bazı belirtiler görülebilir. Özellikle halsizlik ve yorgunluk görülür. Hastalar ciddi bir şekilde kilo kaybederler. Ayrıca etkilenen doku üzerinde şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Bu bölgede iltihaplı sıvı ve kanama da oluşabilir. Ayrıca şişlik ve deformeler de görülmektedir.

Metastaz yaşayan kanser hastalarının damarları tümör hücreleri ile tıkandığında dokular hasar görürse bu durumda inme ve ya kalp krizi de gelişebilir. Kanserli hücre kemiğe yayıldığı takdirde kemiklerde şiddetli ağrı, kırılma ve deformeler ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliğinin yanı sıra kalpte de ritim bozuklukları görülmektedir. Akciğerde metastaz geliştiğinde öksürük, nefes darlığı, ağza kan gelmesi ve solunum yetmezliği oluşur.

Kanser hastalarının lenf bezlerinde metastaz olması sonucunda vücuttaki bu bölgelerde şişkinlik, ağrı ve iltihaplı sıvı akıntısı görülmektedir. Sinir sisteminde yaşanan metastazın sonrasında inme bulguları ve his kaybı yaşanır. Bazı durumlarda bilinçsizlik ve kişilik bozulmaları da görülebilir. Karaciğerde yaşanan metastaz sonucu karın ağrısı, sarılık ve şişlik de yaşanır.

Metastaz Oluşturan Kanser Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Kanser hastalarında oluşan metastaz sonrasında doğru tedavi yöntemleri belirlenir. Metastaz oluşan hastalarda öncelikle kemoterapi uygulanmalıdır. Ameliyat ile gitmeyen metastazda öncelikle kemoterapi yapılır. Sonrasında ise hastaya radyoterapi uygulaması yapılır. Radyoterapi ile birlikte kanserli kişilerde metastaz da gerilemeye başlar. Kanser türüne göre metastaz gelişen kişilerde nükleer tıp uygulamaları da yapılabilir.

Radyoaktif ilaçlar kişilere damar yolu ile verilmektedir. Bunun yanı sıra hormon tedavisi ile kanserin gerilemesi de hedeflenir. Ayrıca immünoterapi ile birlikte bağışıklık sisteminin geliştirilmesi de sağlanır. Bu bazı hastalara rahat bir şekilde uygulanabilir. Bazı kanser hastalarında gelişen metastazın tedavisi için de radyofrekans ve knife gibi özel girişimsel yöntem çeşitleri kullanılabilir. Metastaz da tüm bu uygulamalar etkili bir sonuç vermez ise cerrahi müdahale de uygun görüldüğü takdirde yapılabilir.

Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir

Kemoterapi, Kanser, Tümör, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:59 Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
17:53 Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu         
01:12
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
23:47
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar         
22:27
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 04:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement